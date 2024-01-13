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        Tekirdağ'da kış okuluna katılan kursiyerlerin yaptığı eserler sergilendi

        Süleymanpaşa Belediyesi'nde, kış okulu meslek edindirme ve kişisel gelişim kurslarına katılanların yaptığı eserler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 10:03 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:03
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        Tekirdağ'da kış okuluna katılan kursiyerlerin yaptığı eserler sergilendi
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        Süleymanpaşa Belediyesi'nde, kış okulu meslek edindirme ve kişisel gelişim kurslarına katılanların yaptığı eserler sergilendi.

        Belediyeden yapılan açıklama göre, belediye şehrin sanat yaşamına farklı etkinliklerle katkı sunmaya devam ediyor.

        Bu kapsamda çini sanatçısı ve eğitmeni Serenat Tanaçan'dan eğitim alan öğrenciler, uzun eğitim sürecinin ardından ortaya bir çok eser çıkarttı.

        Eserler, Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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