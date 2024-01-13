Tekirdağ'da kış okuluna katılan kursiyerlerin yaptığı eserler sergilendi Süleymanpaşa Belediyesi'nde, kış okulu meslek edindirme ve kişisel gelişim kurslarına katılanların yaptığı eserler sergilendi.

Süleymanpaşa Belediyesi'nde, kış okulu meslek edindirme ve kişisel gelişim kurslarına katılanların yaptığı eserler sergilendi.

Belediyeden yapılan açıklama göre, belediye şehrin sanat yaşamına farklı etkinliklerle katkı sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda çini sanatçısı ve eğitmeni Serenat Tanaçan'dan eğitim alan öğrenciler, uzun eğitim sürecinin ardından ortaya bir çok eser çıkarttı.

Eserler, Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.