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        "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" Tekirdağ'da tanıtıldı

        Tekirdağ'da "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 10:07 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:07
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        "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" Tekirdağ'da tanıtıldı
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        Tekirdağ'da "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay, odanın toplantı salonunda düzenlenen programda, Dünya Bankası'nın desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen 450 milyon dolarlık Türkiye Yeşil Sanayi Projesi desteğinin sanayi kuruluşları için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

        Avrupa Birliği'nin 2050 yılına kadar, Avrupa kıtasını ilk iklim nötr kıta haline getirme hedefi bulunduğunu belirten Günay, "2019 yılında Avrupa Yeşil Mutabakatı yayımlandı. Ülkemiz ise karbon emisyonu ile ilgili 2030 yılına kadar yüzde 41 azaltım, 2053 yılında net sıfır hedefi belirlemiştir. Bu taahhüt firmalarımız için önemli değişim ve dönüşüm maliyetlerini beraberinde getiriyor. Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Destek Programı, firmaların bu maliyetlerinin desteklenmesi noktasında önemli bir fırsattır." dedi.

        Daha yeşil bir ekonomi ve kent yaşamı konusunda herkesin sorumlu olduğunu vurgulayan Günay, "Çevre insanların en önemli kaynağı olduğunu ve bu kaynağın zamanla tükenebilecek durumda. Bir sorumlu aramadan bunda hepimizin pay sahibi olduğu bilinci ve sorumluluğuyla davranma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Aslında çevrenin tahribatını, doğaya verdiğimiz bu zararı yıllardır hepimiz gördük ve yaşadık." diye konuştu.

        Toplantı sonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB uzmanları tarafından katılımcılara proje hakkında bilgi verildi.

        Programa, KOSGEB Başkan Yardımcısı Fatih Gökyurt, KOSGEB Tekirdağ Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş ve sanayiciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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