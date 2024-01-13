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        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 11:40 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:40
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        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, ekipler, Aydoğdu Mahallesi'nde belirlenen adreste yapılan aramalarda, 675 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 150 tabanca fişeği ele geçirdi.

        Adreste bulunan S.G, T.G. ve N.C. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.G. ve S.G. tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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