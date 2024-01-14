Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 11:51 Güncelleme: 14.01.2024 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kalkan, Vali Soytürk'e "Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası" dolayısıyla yapılan etkinlikler hakkında bilgi verdi.

        Soytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, sağlık çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi.

        Ziyarette Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin ve sağlık çalışanları da yer aldı.

        - NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

        Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mülayim Kuru ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fuat İrkin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Kuru, İrkin ve Şahin görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

        Şahin, üniversitenin faaliyetleri ve yürütülen projeler konusunda Kuru ve İrkin'e bilgi verdi.

        Kuru ve İrkin de Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmede bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        15 yaşındaki sözde nişanlısı çocuğu öldürdü!
        15 yaşındaki sözde nişanlısı çocuğu öldürdü!
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        Karısı ile birlikte 3 kişiyi öldüren katil için amansız takip!
        Karısı ile birlikte 3 kişiyi öldüren katil için amansız takip!
        "O mesaj çok iş yaptı"
        "O mesaj çok iş yaptı"
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Yürek yakan tablo!
        Yürek yakan tablo!
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Sosyal medyadaki o deneylere inanmayın!
        Sosyal medyadaki o deneylere inanmayın!
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Hazır mama bebeklerde reflüyü tetikliyor!
        Hazır mama bebeklerde reflüyü tetikliyor!
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Uçar'dan Çalımbay'a sert yanıt!
        Uçar'dan Çalımbay'a sert yanıt!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da şehitler ve Filistin için yürüyüş düzenlendi
        Tekirdağ'da şehitler ve Filistin için yürüyüş düzenlendi
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı
        "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" Tekirdağ'da tanıtıldı
        "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" Tekirdağ'da tanıtıldı
        Tekirdağ'da kış okuluna katılan kursiyerlerin yaptığı eserler sergilendi
        Tekirdağ'da kış okuluna katılan kursiyerlerin yaptığı eserler sergilendi
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli yakalandı