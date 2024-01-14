Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde bir evde ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, S.İ'nin evinde yaptığı aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 29 fişek ele geçirdi.

Ev sahibi gözaltına alındı.

- Kaçak tütün operasyonu

Çerkezköy ilçesinde 10 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Aramada 10 kilogram kaçak tütün, 400 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 11 bin 500 boş makaron ve sigara doldurma makinesi ele geçirdi.

Ev sahibi B.Y'ye idari para cezası uygulandı.