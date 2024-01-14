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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 13:46 Güncelleme: 14.01.2024 - 13:46
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde bir evde ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Ekipler, S.İ'nin evinde yaptığı aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 29 fişek ele geçirdi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        - Kaçak tütün operasyonu

        Çerkezköy ilçesinde 10 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Aramada 10 kilogram kaçak tütün, 400 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 11 bin 500 boş makaron ve sigara doldurma makinesi ele geçirdi.

        Ev sahibi B.Y'ye idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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