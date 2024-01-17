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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 10:33 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:15
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

        Ata tohumlarının yetiştirildiği Paşa Tarım Vadisi'nde seraları gezen Uzunlar, çalışmalar hakkında personelden bilgi aldı.

        Uzunlar, sera alanlarını üreticilere örnek olabilecek hale getirdiklerini belirterek, "Şehrimizin ekolojik ve ekonomik refahına katkıda bulunmak üzere projelerimizi hayata geçirdik. Sağlıklı ve taze ürünler elde etmek için sürdürdüğümüz bu yerel tarım girişimi, toplumumuzun sağlığını desteklemek adına büyük önem taşıyor."diye konuştu.

        - NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

        Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği (ÜNDER) Başkanı Prof. Dr. Muhammed Kurulay, NKÜ RektörÜ Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Kurulay ve Şahin görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

        Şahin, üniversitenin faaliyetlerini ve yürütülen projeleri anlattı.

        Kurulay da Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmede bulundu.

        Ziyarette, Doç. Dr. Yakup Bıyıkoğlu, Doç. Dr. Tuncay Toprak, Dr. Ahmet İbrahimoğlu ve Tekirdağ İhtisas Merkezi Öğr. Gör. Ayhan Şen de yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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