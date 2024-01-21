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        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

        Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 11:27 Güncelleme: 21.01.2024 - 11:36
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        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
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        Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

        Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların, poyraz etkisini kaybedene kadar limanda bekleyerek ağlarını tamir edeceklerini söyledi.

        Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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