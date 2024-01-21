Tekirdağ'da unlu mamul üreticilerine hijyen eğitimi verildi

Tekirdağ'da faaliyet gösteren unlu mamul üreticilerine hijyen eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu iş birliğinde düzenlenen eğitimde, üreticilere hijyen konusunda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

İl Müdürü Oktay Öcal, üreticilerin hijyen konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Eğitimlerin geçerlilik süresinin 5 yıl olduğunu belirten Öcal, "Ekmek üretim, dağıtım ve satışında çalışan ve bugüne kadar eğitim almamış veya eğitiminin geçerliliği sona ermiş personelin meslek odalarına başvurarak söz konusu eğitime katılım taleplerini iletmeleri gerekmektedir. Ekmek ve ekmek çeşitlerinin üretiminde, dağıtımında ve satışında çalışan personelin bu belgeyi almadığının tespit edilmesi durumunda gıda işletmelerine idari yaptırımlar uygulanmaktadır." diye konuştu.

Öcal, eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika verileceğini kaydetti.