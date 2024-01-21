Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da unlu mamul üreticilerine hijyen eğitimi verildi

        Tekirdağ'da faaliyet gösteren unlu mamul üreticilerine hijyen eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 12:08 Güncelleme: 21.01.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da unlu mamul üreticilerine hijyen eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da faaliyet gösteren unlu mamul üreticilerine hijyen eğitimi verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu iş birliğinde düzenlenen eğitimde, üreticilere hijyen konusunda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

        İl Müdürü Oktay Öcal, üreticilerin hijyen konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

        Eğitimlerin geçerlilik süresinin 5 yıl olduğunu belirten Öcal, "Ekmek üretim, dağıtım ve satışında çalışan ve bugüne kadar eğitim almamış veya eğitiminin geçerliliği sona ermiş personelin meslek odalarına başvurarak söz konusu eğitime katılım taleplerini iletmeleri gerekmektedir. Ekmek ve ekmek çeşitlerinin üretiminde, dağıtımında ve satışında çalışan personelin bu belgeyi almadığının tespit edilmesi durumunda gıda işletmelerine idari yaptırımlar uygulanmaktadır." diye konuştu.

        Öcal, eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika verileceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
        Kötü koku yayılan alanları kayıt altına almak için mobil uygulama geliştird...
        Kötü koku yayılan alanları kayıt altına almak için mobil uygulama geliştird...
        Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı
        Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı
        Tartıştığı arkadaşını öldürülen şüpheli tutuklandı
        Tartıştığı arkadaşını öldürülen şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da bir evde 120 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da bir evde 120 bin makaron ele geçirildi