Tekirdağ'da aranan zanlılara yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli suçlardan aranan zanlılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kumbağ Mahallesi'nde bir eve baskın düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 35 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 19 fişek, çelik yelek, 4 cep telefonu ele geçirdi.

Evde bulunan şüpheliler S.Ç, K.A. ile E.A. ve Y.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerden S.Ç'nin "Kasten adam öldürme" suçundan arandığı tespit edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.