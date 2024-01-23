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        Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 11 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 08:49 Güncelleme: 23.01.2024 - 08:49
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        Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 11 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yapıldı.

        Aramalarda, 30 gram eroin, 42 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 75 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 50 avro ve 4 bin 443 lira ele geçirildi.

        Operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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