Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 11 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda, 30 gram eroin, 42 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 75 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 50 avro ve 4 bin 443 lira ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli yakalandı.