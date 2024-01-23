Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüksel, ziyaretlerine devam ediyor

        Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 13:12 Güncelleme: 23.01.2024 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüksel, ziyaretlerine devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, ziyaretlerde bulundu.

        Yüksel, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün ailesini ziyaret etti.

        Şehit ailesi ile bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinleyen Yüksel, şehit ailelerinin devletin mukaddes emanetleri olduğunu belirtti.

        Yüksel ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu.

        Esnaf ve vatandaşlarla fotoğraf çektiren Yüksel, kendisine gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

        Yüksel'e ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Avcıları taşıyan tekne alabora oldu! 1 kişi aranıyor
        Avcıları taşıyan tekne alabora oldu! 1 kişi aranıyor
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Dev teklifi reddetti!
        Dev teklifi reddetti!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        İş kanunları değişiyor
        İş kanunları değişiyor
        Eşinin dayısını öldürmüştü! 19 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Eşinin dayısını öldürmüştü! 19 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        İstanbul'da baltalı vahşet!
        İstanbul'da baltalı vahşet!
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok
        Trafikte yol kesti sonra ilan verip özür diledi
        Trafikte yol kesti sonra ilan verip özür diledi
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Uyutup, öldürüp çuvala koymuşlardı! Kan donduran cinayetin ayrıntıları iddianamede yer aldı!
        Uyutup, öldürüp çuvala koymuşlardı! Kan donduran cinayetin ayrıntıları iddianamede yer aldı!
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Önce havaya sonra bacağa! Kanlı yol kavgası!
        Önce havaya sonra bacağa! Kanlı yol kavgası!
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağlı gençler izcilik kampında buluştu
        Tekirdağlı gençler izcilik kampında buluştu
        Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 11 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 11 zanlı yakalandı
        Çorlu'da kar yağışı
        Çorlu'da kar yağışı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da kar etkili oluyor
        Tekirdağ'da kar etkili oluyor