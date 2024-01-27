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        Tekirdağ'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı

        Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk başkanlığında kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 09:39 Güncelleme: 27.01.2024 - 09:50
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        Tekirdağ'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı
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        Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk başkanlığında kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilik toplantı salonundaki toplantıda, kentte meydana gelebilecek kar yağışı ve don olaylarında muhtemel zararların önlenmesi, azaltılması ve müdahale çalışmalarının daha etkin ve verimli yapılabilmesi konuları görüşüldü.

        Toplantıya Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, AFAD İl Müdürü Tezcan Buçan ve kurum müdürleri katıldı.

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