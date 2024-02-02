Tekirdağ'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ’da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı'nda T.A'nın kullandığı 59 AP 742 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Çarpma sonucu ağır hasar gören otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.