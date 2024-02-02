Tekirdağ'da müftülük personeline PARDUS eğitimi verildi

Tekirdağ İl Müftülüğü personeline milli işletim sistemi PARDUS eğitimi verildi.

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfının katkılarıyla, İl Müftülüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokol kapsamında personele yönelik eğitimler yapıldı.

PARDUS işletim sistemi ara yüz kullanımı ve açık kaynak kodlu yazılım uygulamaları eğitimine 25 personele katıldı.

Eğitimin sonunda seminere katılan personele katılım belgesi verildi.

İl Müftüsü Mustafa Soykök, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, her alanda olduğu gibi teknolojide de özgünlük, yerlilik ve milliliğin önemli olduğunu belirterek, seminere katılan personele ilgi ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.