Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında etkinlikler düzenlenecek

        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Türkiye ve Macaristan arasında 2024'ün karşılıklı kültür yılı ilan edilmesi kapsamında kentte yıl boyu etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 11:51 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında etkinlikler düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Türkiye ve Macaristan arasında 2024'ün karşılıklı kültür yılı ilan edilmesi kapsamında kentte yıl boyu etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

        Hacıoğlu, AA muhabirine, Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 2024'ün Türkiye ve Macaristan'da karşılıklı kültür yılı olarak kutlanacağını anımsattı.

        Yıl boyunca bu kapsamda Tekirdağ'da çeşitli etkinlikler düzenleneceğine işaret eden Hacıoğlu, "İlk etkinlik 12-14 Şubat'ta gerçekleşecek. 'Sınırların Ötesinde Macar Çağdaş Sanatına Bir Bakış' adıyla 5 Macar ressamın eserlerin yer aldığı resim sergisi açılacak. Akabinde bu ressamların katılacağı bir konferans düzenlemeyi planlıyoruz. 14 Şubat'ta da Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisemizde resim bölümü öğrencileriyle beraber Macar ressamalar bir atölye çalışması gerçekleştirilecek." dedi.

        -Tema: "Yüzyılın dostluğu ve kardeşliği"

        Hacıoğlu, Türk-Macar yılının ana temasının "Yüzyılın dostluğu ve kardeşliği" üzerine kurulduğunu dile getirdi.

        Tekirdağ'ın Macarlar için önemli şehirlerden birisi olduğunu aktaran Hacıoğlu, şunları söyledi:

        "Amacımız bizim sanatımızın ve kültürümüzün Macaristan'da Macar sanatı ve kültürünün de Türkiye'de çeşitli etkinliklerle tanımlanmalarını ve bilinirliğini artırmak olacaktır. Tekirdağ'daki fotoğraf derneğiyle beraber Tekirdağ'daki Macar anıtlarının fotoğraflarını çekiyoruz. Fotoğraflar Uluslararası Kiraz Festivali'nde belirlenen Macar Günü'nde sergiyle halkımızın beğenisine sunulacak. Bu sergi daha sonra da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Yunus Emre Enstitüsünde Macarların takdirine sunulacak."

        Hacıoğlu, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğüyle yapılan program kapsamında da öğrencilerin her hafta Macar Prensi II. Frenc Rakoczi'nin yaşadığı Tekirdağ Rakoczi Müzesi'ne ziyaret gerçekleştireceğini, Kültür Sanat Akademisi'nin de Macar halk dansları gösterisi sunup, Macar müzikleri konseri vereceğini aktardı.

        Türkiye ve Macaristan arasında karşılıklı kültür yılı ilan edilmesinin turizme de olumlu yansıması olacağını belirten Hacıoğlu, şunları kaydetti:

        "Yani buralarda yapılacak olan etkinliklerle Macarların buraya olan ilgisini, orada yapılacak olan etkililerle de Türklerin oraya olan ilgisini arttırmak niyetindeyiz. Bildiğiniz gibi bizde Rakoczi Müzesi var. Bizim için Selanik'teki Atatürk Evi nasıl bir öneme haizse buradaki Rakoczi Müzesi de Macarlar için o öneme sahip.

        Bizim için Atatürk ne kadar önemliyse onlar açısından da Rakoczi o kadar önemli. Biz bu iki lider kişiliği, bu iki devlet adamını haklarımız arasında tanınırlık ve bilinirlik olarak arttırmak istiyoruz. Rakoczi Müzesi'nin ziyaretçi sayısını bu yıl 15 binlere çıkma hedefindeyiz. Çalışmalarımızı, tanıtma faaliyetlerimizi bu yönde yürüteceğiz."

        -Tekirdağ'ın Macarlar için önemi

        Macaristan'ı işgal eden Avusturya'ya karşı Macar ayaklanmasının lideri II. Frenc Rakoczi, beklenen yardımların gelmemesi üzerine başarılı olamadı.

        Başarısızlığı nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Rakoczi, Osmanlı'ya misafir oldu ve 1735 yılından ölümüne dek Tekirdağ'daki evde güvenle yaşadı.

        Macar hükümetince 1932'de müzeye dönüştürülen Barbaros Caddesi'ndeki evi, çok sayıda Macar'ın yanı sıra yerli turistler de ziyaret ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        İhracatta ocak rekoru
        İhracatta ocak rekoru
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 46 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
        Tekirdağ'da 46 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
        Tekirdağ'da müftülük personeline PARDUS eğitimi verildi
        Tekirdağ'da müftülük personeline PARDUS eğitimi verildi
        Süleymanpaşa Kaymakamı Güler, şehit ailesi ile Kıbrıs gazisini ziyaret etti
        Süleymanpaşa Kaymakamı Güler, şehit ailesi ile Kıbrıs gazisini ziyaret etti
        Tekirdağ'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Tekirdağ'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI; 1 YARALI  
        AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI; 1 YARALI  
        Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı; 1 yaralı
        Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı; 1 yaralı