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        Tekirdağ TSO üyeleri siber suçlara karşı bilgilendirildi

        Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyeleri siber suçlara karşı bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 10:20 Güncelleme: 11.02.2024 - 11:41
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        Tekirdağ TSO üyeleri siber suçlara karşı bilgilendirildi
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        Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyeleri siber suçlara karşı bilgilendirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

        Çalışmalar kapsamında oda üyeleri ve çalışanları, kurumsal bilgi güvenliği, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber suç ve siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları, yasa dışı bahis ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirildi.

        Bilgilendirme faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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