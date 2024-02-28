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        Tekirdağ'da tekneden denize düşen tayfa aranıyor

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tekneden denize düşen tayfayı arıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 16:10 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:23
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        Tekirdağ'da tekneden denize düşen tayfa aranıyor
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        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tekneden denize düşen tayfayı arıyor.

        Alınan bilgiye göre, Yılmazlar 5 adlı teknede tayfa olarak çalışan 27 yaşındaki R.Ç. Kızılcaterzi Mahallesi açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

        İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede polis botu, 3 sahil güvenlik botu, 3 gırgır dalgıç ekibi ve dron ile arama başlattı.

        Arama çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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