Tekirdağ'da tekneden denize düşen tayfa aranıyor

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede polis botu, 3 sahil güvenlik botu, 3 gırgır dalgıç ekibi ve dron ile arama başlattı.

Alınan bilgiye göre, Yılmazlar 5 adlı teknede tayfa olarak çalışan 27 yaşındaki R.Ç. Kızılcaterzi Mahallesi açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

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