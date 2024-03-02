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        Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 10:34 Güncelleme: 02.03.2024 - 10:34
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        Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
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        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Çorlu ilçesinde denetim yaptı.

        Denetimlerde Afganistan ve Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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