Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Süleymanpaşa, Ergene ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonlarda, 1007 sentetik ecza hap, 100 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 6 gram kokain ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 400 lira ele geçirildi.

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