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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 12:02 Güncelleme: 02.03.2024 - 12:09
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Süleymanpaşa, Ergene ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonlarda, 1007 sentetik ecza hap, 100 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 6 gram kokain ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 400 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.H, E.H.B, M.Ö, Ö.K, K.A, D.D, T.A, Y.Y. ve E.V'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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