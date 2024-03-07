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        Tekirdağ Asyaport Limanı'nın "yükünü" kadınlar taşıyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Asyaport Limanı'nda özel eğitim alarak TTC araçlarıyla konteyner taşıyan operatör kadınlar başarılarıyla dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 11:42 Güncelleme: 07.03.2024 - 11:42
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        Tekirdağ Asyaport Limanı'nın "yükünü" kadınlar taşıyor
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        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Asyaport Limanı'nda özel eğitim alarak TTC araçlarıyla konteyner taşıyan operatör kadınlar başarılarıyla dikkat çekiyor.

        Asyaport Limanı'na başvuran 6 kadın, aldıkları eğitim sonrasında TTC (konteyner taşıyan araç) operatörü olarak göreve başladı.

        Vinç yardımıyla yüklenen konteynerleri limanda istenilen noktaya taşıyan kadın operatörler, işlerindeki başarılarıyla çevrelerindeki kadınlara örnek oluyor.

        - "Erkekler şaşırıyordu ama artık onlar da bize alıştı"

        Operatör Elif Çevik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır limanda çalıştığını söyledi.

        İlk zamanlar zorlansa da işe alıştığını ifade eden Çevik, "Artık gözüm kapalı gidebilirim. Gemilerle gelen yükleri alıyoruz, limana istif ediyoruz. Gidecek olan yükleri gemilere taşıyoruz. İşimiz keyifli, her kadının yapabileceği bir iş. İlk işe başladığımızda erkekler şaşırıyordu ama artık onlar da bize alıştı." dedi.

        Şelale Çil de kurallara uyulduğu sürece işin rahatlıkla yapılabileceğini vurgulayarak, "Mesleği olmayan kadınlar eğer şoförlükleri iyiyse gelip bu işi denesinler. Bu işi meslek edinebilirler." diye konuştu.

        Çil, kadınların hayatın her alanında bulunduğunu ve bu işi yapabileceklerini belirtti.

        -"Bütün kadınlar bu işi yapabilir"

        Miray Ulaş, limanda çalışan komşusunun tavsiyesi üzerine başvuruda bulunarak çeşitli eğitimlerden sonra işe başladığını ifade etti.

        Başlangıçta büyük araçların ve gemilerin korkutucu geldiğini ancak işe başlayınca alıştıklarını söyleyen Ulaş, "Çeşitli eğitimlerden sonra işe başladım. Daha önce normal otomobil kullanıyordum ama hiç ağır vasıta kullanmamıştım. Burayı ilk gördüğünüzde büyük araçlar, gemiler konteynerler göze korkutucu geliyor. Araçlara binip işi yapmaya başlayınca işler tıkır tıkır ilerliyor. Bütün kadınlar bu işi yapabilir." diye konuştu.

        - "Şoförlüğü çok seviyorum"

        Yasemin Şahin de daha önce kamyon şoförlüğü yaptığı için bu işe başvurduğunu dile getirdi.

        İşe başladığında tek korkusunun dorse olduğunu ifade eden Şahin, "Buraya ilk geldiğinizde büyük araçlar buradaki işlemler korkutucu geliyor. İşe başladıktan sonra alışıyoruz. Sadece çok dikkat gerektiren bir iş. Şoförlüğü çok seviyorum. Kadınlar bu sahalarda sürekli olmalı. Sahada erkekler bizi görünce şaşırıyor ama sonra onlar da kadınlarla gurur duyuyor." şeklinde konuştu.

        Arzu Gül ise kısa sürede işi öğrendiğini belirterek, "Arabayı kullanmaya başladıktan sonra hemen işi öğrendim. 14 metrelik bir aracı kullanıyoruz. Arkamızı kontrol etmeden gittiğimiz anda büyük zararlara yol açabiliriz. Sürekli dikkatli olmak gerekiyor." dedi.

        Halise Korkmaz da kısa sürede işe alıştığını aktararak, kadınların istedikten sonra başaramayacağı bir iş olmadığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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