Tekirdağ'da yolda yürüyen kişinin kafasına taşla vuran şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolda yürüyen kişinin arkasından gelerek kafasına taşla vurduktan sonra darbeden zanlı tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolda yürüyen kişinin arkasından gelerek kafasına taşla vurduktan sonra darbeden zanlı tutuklandı.
Gözaltındaki şüpheli N.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen N.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dün, Hükümet Caddesi'nde N.Ç, arkasından gelerek kafasına taşla vurduğu C.G'yi yere düştükten sonra da darbetmişti.
Yaralanan C.G, sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmış, şüpheli N.Ç, polis tarafından gözaltına alınmıştı.
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