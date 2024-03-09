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        Tekirdağ'da yolda yürüyen kişinin kafasına taşla vuran şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolda yürüyen kişinin arkasından gelerek kafasına taşla vurduktan sonra darbeden zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 10:36 Güncelleme: 09.03.2024 - 10:36
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        Tekirdağ'da yolda yürüyen kişinin kafasına taşla vuran şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolda yürüyen kişinin arkasından gelerek kafasına taşla vurduktan sonra darbeden zanlı tutuklandı.

        Gözaltındaki şüpheli N.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen N.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Dün, Hükümet Caddesi'nde N.Ç, arkasından gelerek kafasına taşla vurduğu C.G'yi yere düştükten sonra da darbetmişti.

        Yaralanan C.G, sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmış, şüpheli N.Ç, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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