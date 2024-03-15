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        Tekirdağ'da "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü" dolayısıyla mevlit okutuldu

        Tekirdağ'da "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü"nün 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 14:48 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:48
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        Tekirdağ'da "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü" dolayısıyla mevlit okutuldu
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        Tekirdağ'da "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü"nün 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.

        Orta Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

        Ardından, Süleymanpaşa ilçe Müftüsü Selami Sayın tarafından dua edildi.

        Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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