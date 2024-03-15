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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 22:07 Güncelleme: 15.03.2024 - 22:23
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Davutoğlu, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret etti ardından ilçe meydanında vatandaşlarla sohbet etti.

        Çorlu ilçesine geçen Davutoğlu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğini ziyaret etti.

        Dernek Şube Başkanı Ramazan Doğan'la bir süre görüşen Davutoğlu, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasını ziyarette bulundu. Oda Başkanı İzzet Volkan ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan Davutoğlu'na çalışmalarını aktardı.

        Davutoğlu, burada bir süre iş insanlarıyla sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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