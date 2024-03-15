Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Davutoğlu, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret etti ardından ilçe meydanında vatandaşlarla sohbet etti.

Çorlu ilçesine geçen Davutoğlu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğini ziyaret etti.

Dernek Şube Başkanı Ramazan Doğan'la bir süre görüşen Davutoğlu, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasını ziyarette bulundu. Oda Başkanı İzzet Volkan ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan Davutoğlu'na çalışmalarını aktardı.

Davutoğlu, burada bir süre iş insanlarıyla sohbet etti.