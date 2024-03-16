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        Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 09:29 Güncelleme: 16.03.2024 - 09:29
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        Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, E.G. yönetimindeki 59 ADS 877 plakalı hafif ticari araç Reşadiye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan F.A'ya çarptı.

        Kazada hafif yaralanan F.A. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü E.G. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

        Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan kadının, aracın çarpmasıyla yere düştüğü görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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