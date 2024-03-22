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        Tekirdağ'da 5 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin 2 sürücü tutuklandı

        Tekirdağ'da 5 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı minibüs ile tırın çarpıştığı kazaya karışan sürücüler tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:27 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:27
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        Tekirdağ'da 5 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin 2 sürücü tutuklandı
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        Tekirdağ’da 5 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı minibüs ile tırın çarpıştığı kazaya karışan sürücüler tutuklandı.

        Dün meydana gelen kazada yaralılar arasında bulunan minibüs şoförü Mehmet Karaca ile tır sürücüsü Kürşat Akça'nın tedavileri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen Karaca ve Akça çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        -Olay

        Dün, Kırklareli'nin Vize ilçesinden Tekirdağ'ın Saray ilçesine seyir halindeki Mehmet Karaca'nın kullandığı 59 KS 182 plakalı minibüs, Çukuryurt Mahallesi Çayla Kavşağı'nda Kürşat Akça idaresindeki 34 BGE 76 plakalı tırla çarpışarak devrilmişti.

        Kazada 5 kişi yaşamını yitirmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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