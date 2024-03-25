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        Asyaport, şubatta 206 bin TEU'nun üzerinde elleçleme gerçekleştirdi

        Asyaport Limanı'nda şubat ayı elleçleme sayısının Türkiye rekoru olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 10:25 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:25
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        Asyaport, şubatta 206 bin TEU'nun üzerinde elleçleme gerçekleştirdi
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        Asyaport Limanı'nda şubat ayı elleçleme sayısının Türkiye rekoru olduğu belirtildi.

        Asyaport Limanı Planlama ve Teknik Hizmetler Müdürü Besim Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada elleçlenen 206.088 TEU ile Asyaport'un bu alanda bir önceki rekora göre yeni bir başarı elde ettiğini belirtti.

        Geçen yıl 1033 konteyner gemisi ağırlayarak 24 milyon ton yük elleçlemesi yapıldığını ifade eden Dönmez, şubat ayında 29 günde 206 bin TEU'nun üzerinde elleçleme yapıldığı bunun Türkiye rekoru olduğunu kaydetti.

        Son dönemde Kızıldeniz'de yaşanan durumun olumlu etkilerinin görülmeye başlandığına dikkati çeken Dönmez, "Kuzey Avrupa'dan gelen yükler, Asyaport üzerinden Arap Körfezi ülkelerine aktarılıyor. Bu durum şubat ayında Asyaport'ta elleçlenen transit yüklerin yüzde 103 artmasına neden oldu ve rekorun elde edilmesinde temel sebeplerden biri olarak öne çıktı. Özellikle MSC'nin Uzakdoğu ve Orta Doğu yüklerini Mısır, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerdeki aktarma limanlarından Asyaport'a yönlendirmesiyle birlikte, elleçleme hacminin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor." ifadelerine yer verdi.

        Dönmez, Asyaport'un, bölgesel ekonomiye sağladığı katkıyı artırmak amacıyla sürekli olarak yeni stratejiler geliştirmekte ve teknolojiye yapılan yatırımlarla operasyonel verimliliği artırmakta olduğunu kaydetti.

        Limanın müşterilerine etkin çözümler sunmaya devam edeceğini ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

        "Asyaport'un hedefleri arasında bu yıl daha fazla yatırım, istihdam ve konteyner elleçlemesi yer almaktadır. 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanan liman genişletme projesiyle elleçleme kapasitesi 2,5 milyon TEU'dan 4 milyon TEU'ya çıkarılacak ve daha fazla rekor kırılması hedeflenmektedir. Daha fazla transit konteyner elleçlemesi, ülkeye daha fazla döviz geliri sağlayacak ve Asyaport, bu konuda motivasyonu yüksek bir şekilde çalışmalarını sürdürecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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