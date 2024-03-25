Asyaport, şubatta 206 bin TEU'nun üzerinde elleçleme gerçekleştirdi

Asyaport Limanı'nda şubat ayı elleçleme sayısının Türkiye rekoru olduğu belirtildi.

Asyaport Limanı Planlama ve Teknik Hizmetler Müdürü Besim Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada elleçlenen 206.088 TEU ile Asyaport'un bu alanda bir önceki rekora göre yeni bir başarı elde ettiğini belirtti.

Geçen yıl 1033 konteyner gemisi ağırlayarak 24 milyon ton yük elleçlemesi yapıldığını ifade eden Dönmez, şubat ayında 29 günde 206 bin TEU'nun üzerinde elleçleme yapıldığı bunun Türkiye rekoru olduğunu kaydetti.

Son dönemde Kızıldeniz'de yaşanan durumun olumlu etkilerinin görülmeye başlandığına dikkati çeken Dönmez, "Kuzey Avrupa'dan gelen yükler, Asyaport üzerinden Arap Körfezi ülkelerine aktarılıyor. Bu durum şubat ayında Asyaport'ta elleçlenen transit yüklerin yüzde 103 artmasına neden oldu ve rekorun elde edilmesinde temel sebeplerden biri olarak öne çıktı. Özellikle MSC'nin Uzakdoğu ve Orta Doğu yüklerini Mısır, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerdeki aktarma limanlarından Asyaport'a yönlendirmesiyle birlikte, elleçleme hacminin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor." ifadelerine yer verdi.