Down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca NKÜ Rektörü Şahin'i ziyaret etti

Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda uzun atlamada 4.27'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Akçakoca ile bir süre sohbet eden Rektör Şahin, sporcunun uluslararası alanda çok büyük bir başarıya imza atarak, Tekirdağ'a ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirtti.

Milli sporcu Akçakoca da Şahin'e teşekkür ederek, Namık Kemal Üniversitesi ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.