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        Down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca NKÜ Rektörü Şahin'i ziyaret etti

        Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda uzun atlamada 4.27'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 10:11 Güncelleme: 30.03.2024 - 10:11
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        Down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca NKÜ Rektörü Şahin'i ziyaret etti
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        Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda uzun atlamada 4.27'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Akçakoca ile bir süre sohbet eden Rektör Şahin, sporcunun uluslararası alanda çok büyük bir başarıya imza atarak, Tekirdağ'a ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirtti.

        Milli sporcu Akçakoca da Şahin'e teşekkür ederek, Namık Kemal Üniversitesi ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

        Akçakoca'ya ziyarette annesi Özlem Akçakoca da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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