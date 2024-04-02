Tekirdağ'da site toplantısında çıkan kavgada 12 kişi yaralandı

Yaralılar site yöneticisi Ö.M, R.S, H.S, B.T, E.T, M.S, İ.T, E.B, N.Y, N.Y, İ.H.A. ve E.D, sağlık ekiplerince Çerkezköy ve Kapaklı'daki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçede bir sitenin yönetim toplantısında, devir konusunda iki grup arasında tartışma yaşandı.

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