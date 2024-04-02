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        Tekirdağ'da site toplantısında çıkan kavgada 12 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, bir sitenin yönetim toplantısında çıkan kavgada 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 22:00 Güncelleme: 02.04.2024 - 22:00
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        Tekirdağ'da site toplantısında çıkan kavgada 12 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, bir sitenin yönetim toplantısında çıkan kavgada 12 kişi yaralandı.

        İlçede bir sitenin yönetim toplantısında, devir konusunda iki grup arasında tartışma yaşandı.

        Tartışmanın büyümesi sonucu gruplar arasında bıçaklı kavga çıktı.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar site yöneticisi Ö.M, R.S, H.S, B.T, E.T, M.S, İ.T, E.B, N.Y, N.Y, İ.H.A. ve E.D, sağlık ekiplerince Çerkezköy ve Kapaklı'daki hastanelere kaldırıldı.

        Olayla ilgili 7 zanlı gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, birinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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