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        Tekirdağ'daki 13 okulda "çorba ve meyve günü" etkinliği

        Tekirdağ'da 13 okulda "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" kapsamında "çorba ve meyve günü" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 12:37 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:37
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        Tekirdağ'daki 13 okulda "çorba ve meyve günü" etkinliği
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        Tekirdağ'da 13 okulda "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" kapsamında "çorba ve meyve günü" etkinliği düzenlendi.

        Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen program kapsamında Süleymanpaşa ilçesindeki Ebru Nayim Fen Lisesi'ndeki etkinlikte öğrencilere mercimek çorbası ile elma ikram edildi.

        Etkinlik kapsamında ders öncesi fiziksel aktivite de yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, AA muhabirine, programın ülke genelinde okul öncesinden ortaöğretim kademesine kadar 1320 okulda yürütüldüğünü söyledi.

        Tekirdağ'da program kapsamında 13 pilot okulun bulunduğunu belirten Ulusan, "Programla okul ve kurumlarda gıda güvenliği, yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktiviteyle ilgili farkındalık oluşturmak amaçlanıyor." dedi.

        Programın fiziksel aktivite sorumlusu Ebru Esen de okullarda öğrencilere sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırıldığını ifade etti.

        Gelişim çağındaki öğrencilerin farkındalıklarını arttırarak yaşantılarında obeziteye maruz kalmamaları ve bu konuda mücadele etmeleri için kendilerine destek verdiklerini dile getiren Esen, "Sağlıklı beslenme alışkanlığını geliştirerek onları geleneksel tatlarla buluşturmayı amaçlıyoruz. Okullarda sabah sporu ile ders öncesi öğrencilerin güne daha zinde başlamalarını sağlıyoruz. Bunun yanında ata sporlarının tanıtımı, geleneksel çocuk oyunları, doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, olimpik-paralimpik sporların tanıtımı ve uygulanması gibi etkinliklerle öğrenci, öğretmen ve velilerin farkındalıklarını artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Öğrencilerden Andaç Özgül de programla yemekhane ve kantinlerde sağlıklı yemeklerin tercih edilmesi konusunda bilinçlendiklerini belirtti.

        Beril Soykırlı da öğretmenleriyle katıldıkları fiziksel aktivitelerden keyif aldıklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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