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        Tekirdağ'da otomobille cipin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 22:23 Güncelleme: 03.04.2024 - 22:23
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        Tekirdağ'da otomobille cipin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        S.G'nin kullandığı 34 GUR 037 plakalı cip ile D.K. idaresindeki 59 DG 464 plakalı otomobil, Çavuşköy Mahallesi kavşağında çarpıştı.

        Çarpışmanın ardından cip alt geçide devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ve cipte bulunan M.G, S.G, N.G, A.G. ve V.G, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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