Tekirdağ'da otomobille cipin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
S.G'nin kullandığı 34 GUR 037 plakalı cip ile D.K. idaresindeki 59 DG 464 plakalı otomobil, Çavuşköy Mahallesi kavşağında çarpıştı.
Çarpışmanın ardından cip alt geçide devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ve cipte bulunan M.G, S.G, N.G, A.G. ve V.G, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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