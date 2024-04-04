Tekirdağ'da asayiş

Bu kapsamda evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 13 tabanca fişeği ve 9 tüfek fişeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydınevler Mahallesi'nde bir evde ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Hayrabolu ilçesinde bir evde ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

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