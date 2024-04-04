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        DSİ Genel Müdür Yardımcısı Aydoğan'dan Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret

        DSİGenel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 10:42 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:44
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        DSİ Genel Müdür Yardımcısı Aydoğan'dan Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret
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        DSİGenel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Vali Soytürk ve Aydoğan bir süre görüştü.

        Aydoğan, DSİ'nin kentteki çalışmaları hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

        Ziyarette Aydoğan'a, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, DSİ 11. Bölge Barajlar ve HES Şubesi Müdürü Kıvanç Çilingir, DSİ 11. Bölge Emlak Kamulaştırma Şube Müdürü Kadir Anlar ve DSİ 11. Bölge Tekirdağ 113. Şube Müdürü Emre Karakaş da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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