DSİ Genel Müdür Yardımcısı Aydoğan'dan Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret

Ziyarette Aydoğan'a, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, DSİ 11. Bölge Barajlar ve HES Şubesi Müdürü Kıvanç Çilingir, DSİ 11. Bölge Emlak Kamulaştırma Şube Müdürü Kadir Anlar ve DSİ 11. Bölge Tekirdağ 113. Şube Müdürü Emre Karakaş da eşlik etti.

Vali Soytürk ve Aydoğan bir süre görüştü.

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