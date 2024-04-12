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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 09:44 Güncelleme: 12.04.2024 - 09:44
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        O.Ü. idaresindeki 34 BVP 052 plakalı otomobil, Arif Hikmet Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Necmi Leylek'e (47) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı yaya, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Malkara'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Malkara ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Yeni Mahalle'de H.Ö. ve H.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada H.A, H.Ö'yü bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı H.Ö, sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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