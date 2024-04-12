Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Uçmakdere bayramda paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

        Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği Uçmakdere, Ramazan Bayramı'nda yamaç paraşütü tecrübesi yaşamak isteyenleri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 11:21 Güncelleme: 12.04.2024 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uçmakdere bayramda paraşüt tutkunlarını ağırlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği Uçmakdere, Ramazan Bayramı'nda yamaç paraşütü tecrübesi yaşamak isteyenleri ağırlıyor.

        Bayram tatilini fırsat bilen adrenalin tutkunları, Uçmakdere Mahallesi'ndeki 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre gün boyu uçuşlarını gerçekleştiriyor.

        Özellikle İstanbul ve çevre illerden gelen paraşütçüler, mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı yakalıyor.

        Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy, AA muhabirine, Uçmakdere'nin 12 ay boyunca paraşüt tutkunlarını ağırladığını söyledi.

        Bayram nedeniyle uçuşlarda yoğunluk yaşandığını belirten Aksoy, "Uçuşlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İstanbul'dan, Edirne'den, Çanakkale ve yakın illerden insanlar geliyor. Burası artık markalaştı. Yamaç paraşütü deyince Marmara'da insanların aklına burası geliyor. Uzak yerlere gidemeyen insanlar için burası çok güzel bir aktivite alanı. Uçuş yapanlar görsel güzelliği izleyerek bir macera yaşıyor." diye konuştu.

        Paraşüt eğitmeni Şahin Şık, Uçmakdere'de yamaç paraşütü yapmanın özel bir durum olduğunu dile getirdi.

        İstanbul'a yakınlığının avantaj olduğunu ifade eden Şık, "İnsanlar hem tatili hem de güzel havayı değerlendirmek için akın akın Uçmakdere'ye geldi. 2 gündür yoğun şekilde uçuşlar sürüyor. Misafirlerimizi bayramda gökyüzüyle buluşturuyoruz. Pazar gününe kadar hava güzel görünüyor. Tatilin son güne kadar uçuşlarımız devam edecek." dedi.

        İstanbul'dan gelen Metehan Soylu, ilk defa yamaç paraşütü yaptığını belirterek herkesin Uçmakdere'yi görmesi gerektiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        AİHM neden yaşlı kadınları dinledi, gençlere kulak asmadı
        AİHM neden yaşlı kadınları dinledi, gençlere kulak asmadı
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        İstanbul- Tekirdağ yolunda trafik yoğunluğu
        İstanbul- Tekirdağ yolunda trafik yoğunluğu
        Otomobilin kaldırımda çaptığı yaya öldü
        Otomobilin kaldırımda çaptığı yaya öldü
        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor
        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor
        Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Özdemir huzurevi sakinleri ve çocu...
        Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Özdemir huzurevi sakinleri ve çocu...
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten şehit ailelerine ziyaret
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten şehit ailelerine ziyaret