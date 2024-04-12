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        Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

        Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların yaşadıkları şehirlere dönmeye başlamasıyla Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 16:41 Güncelleme: 12.04.2024 - 16:41
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        Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
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        Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların yaşadıkları şehirlere dönmeye başlamasıyla Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

        Tatilcilerin dönmeye başlamasıyla özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

        Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

        Kara yolundaki yoğunluğun hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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