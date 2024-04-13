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        Resim tutkunu polis, mesai sonrası yaptığı çalışmalarla 13 kişisel sergi açtı

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da polis memuru Menekşe Ağırbaş, çocukluğunda başlayan resim tutkusunu mesai saatleri dışında sürdürerek 13 kişisel sergi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 11:29 Güncelleme: 13.04.2024 - 11:29
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        Resim tutkunu polis, mesai sonrası yaptığı çalışmalarla 13 kişisel sergi açtı
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        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da polis memuru Menekşe Ağırbaş, çocukluğunda başlayan resim tutkusunu mesai saatleri dışında sürdürerek 13 kişisel sergi açtı.

        Çocukluğunda ailesinin de yönlendirmesiyle resim yeteneğini keşfederek kendini geliştiren Ağırbaş, Dicle Üniversitesinde resim eğitimi aldı.

        Ardından 2016'da polis memuru olan Ağırbaş, ilk görev yeri Adana'dan sonra Tekirdağ'da görevini sürdürüyor.

        Ağırbaş, AA muhabirine, resmin kendisi için bir tutku olduğunu söyledi.

        Bugüne kadar 13 kişisel sergi açtığını belirten Ağırbaş, mesai sonrası atölyesinde boya, fırça ve tuval ile buluşarak yeteneğini tuvale yansıttığını ifade etti.

        Resim ile iş stresini üzerinden attığını dile getiren Ağırbaş "Hayatımı bir puzzle olarak görüyorum. Her an farklı şeyler yaşıyorum. Hayatımıza giren olumlu şeyler olduğu gibi olumsuz şeyler de oluyor." dedi.

        Boya ve fırçayı eline aldığında başka hiçbir şey düşünmediğini anlatan Ağırbaş, "Resim bir sığınak ve benim sığındığım bir liman. Orada kendi ruhumu ve zihnimi berraklaştırıp, kendimi daha iyi bir insan haline dönüştürebiliyorum. Bunun resim konusunda bana müthiş katkısı oluyor." diye konuştu.

        Resmin yeteneğinin olaylara bakış açısını geliştirdiğini dile getiren Ağırbaş, görülemeyeni görerek olayları farklı açılardan değerlendirebildiğini söyledi.

        - Türk devletlerinin kurucularının portrelerini çiziyor

        Ağırbaş, bugüne kadar farklı yüzleri resmettiğini belirterek, "Emniyet Müdürümüz Mehmet Hakan Fındık'ın sanatsal zevki, sanatçıya olan desteği ve teşvikiyle çok güzel bir dönemdeyiz. Kendisinin sunduğu imkanlar doğrultusunda şu an 16 Türk devletinin kurucularının portrelerini yapıyorum. Bu portrelerin birçoğu günümüze tasvir olarak ulaştığından ben bunları modern çağa uyarlıyorum. Bu çalışmayla insanların atalarımızı daha yakından tanımalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Ağırbaş, resmettiği portrelerin İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında sergileneceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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