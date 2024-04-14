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        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu yaşanıyor

        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde trafik yoğunluğu devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 17:29 Güncelleme: 14.04.2024 - 17:29
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        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu yaşanıyor
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        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde trafik yoğunluğu devam ediyor.

        Tatilcilerin dönüşü dolayısıyla özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

        Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

        Kara yolundaki yoğunluğun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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