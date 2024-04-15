Tartıştığı sağlık personelini "ısırarak yaraladığı" iddia edilen jandarma açığa alındı

Tekirdağ Valiliği, Hayrabolu ilçesinde hastanede jandarma ile sağlık personeli arasında yaşanan tartışmaya ilişkin açıklama yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, sağlık ve jandarma personelleri arasındaki tartışmanın adli makamlara intikal ettiği belirtildi.

Bir jandarma personelinin açığa alındığı aktarılan açıklamada, "12 Nisan günü Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında, bir jandarma personeli ile ambulansta görevli sağlık personeli arasında tartışma meydana gelmiş ve konu adli makamlara intikal ettirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak aynı gün içerisinde disiplin soruşturma heyeti görevlendirilmiş olup ilgili jandarma personeli açığa alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.