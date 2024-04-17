Çorlu'da ilkokul öğrencileri topraktan kap yapmayı öğrendi

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu öğrencileri, topraktan tabak, bardak ve vazo yapmayı öğrendi.

Hürriyet Mahallesi Emlak Konutları bölgesindeki Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler topraktan materyaller yaparak yaratıcılıklarını sergiledi.

Öğrenciler, öğretmenleri ve idarecileri gözetiminde, toprak sanatı ustaları ile farklı materyaller yaparak eğlendi.

Bazı öğrenciler annelerine hediye olarak toprak vazo ve benzeri hediyelik eşyalar yaparken, bazıları da kendileri için tabak, çanak ve bardak yaparak eğlendi.