Down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca Vali Soytürk'ü ziyaret etti

Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda uzun atlamada 4.27'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Akçakoca ile makamında bir süre sohbet eden Vali Soytürk, sporcunun uluslararası alanda çok büyük bir başarıya imza atarak, Tekirdağ'a ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirtti.

Milli sporcu Akçakoca da Soytürk'e teşekkür ederek, yeni başarılara imza atmak için çok çalışacağını ifade etti.