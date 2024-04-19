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        Down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca Vali Soytürk'ü ziyaret etti

        Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda uzun atlamada 4.27'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 09:06 Güncelleme: 19.04.2024 - 09:06
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        Down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca Vali Soytürk'ü ziyaret etti
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        Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda uzun atlamada 4.27'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Akçakoca ile makamında bir süre sohbet eden Vali Soytürk, sporcunun uluslararası alanda çok büyük bir başarıya imza atarak, Tekirdağ'a ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirtti.

        Milli sporcu Akçakoca da Soytürk'e teşekkür ederek, yeni başarılara imza atmak için çok çalışacağını ifade etti.

        Akçakoca'ya ziyaretinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, antrenör Lokman Öksüz eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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