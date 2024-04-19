Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, küçük yıldızlar kız ve erkek bocce ilçe birinciliği müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 12:26 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, küçük yıldızlar kız ve erkek bocce ilçe birinciliği müsabakaları tamamlandı.

        Yeşiltepe Mahallesinde bulunan Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen müsabakalara 27 takım katıldı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, AA muhabirine, ilçe olarak birçok branşta spor faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

        Müsabakaların çok keyifli geçtiğini ifade den Doğramacı, "Kıyasıya mücadelelerinden dolayı tüm okul takımlarını ve sporcu öğrencileri kutluyorum. Bu ilçe birinciliği aynı zamanda önümüzdeki sezon için de bir hazırlık aşaması olacak. Okul takımlarımızın başarılarının devamını diliyor ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

        İlçe birinciliği müsabakaları sonunda, dereceye giren öğrencilere katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

        - Çorluspor 1947 Babaeskispor maiçına hazır

        Çorluspor 1947, deplasmanda oynayacağı Babaeskispor hazırlıklarını tamamladı.

        Babaeski 100. Yıl Stadyumu'nda, pazar günü saat 15.00'te başlayacak olan müsabaka öncesi takım teknik ve taktik çalışmalarını tamamladı.​​​​​​​

        Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, kendi sahalarında oynayacakları müsabaka için teknik ekibin ve takımın hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

        Müsabakaya, mutlak 3 puan parolası ile galibiyet için çıkacaklarını da vurgulayan Gümüş, "Pazar günü deplasmanda Babaeskispor ile oynayacağız. Bizim için çok önemli olan müsabakalardan biri. Maç öncesi hazırlıklarımız tamamlandı. Takımdaki oyuncularımızın moral ve motivasyonları en üst seviyede. Buradan da 3 puanı alarak, şampiyonluk yolumuza devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        Almanya'da ilk kez e-scooter yasaklandı
        Almanya'da ilk kez e-scooter yasaklandı
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Mayısta elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Mayısta elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
        Tekirdağ'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Tekirdağ'da 169 şişe kaçak, 83 litre sahte içki ele geçirildi
        Tekirdağ'da 169 şişe kaçak, 83 litre sahte içki ele geçirildi
        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 61 kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 61 kişi tutuklandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa