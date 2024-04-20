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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 12:48 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:49
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk ve Öztürk bir süre sohbet etti.

        Soytürk, Öztürk'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek başarı diledi.

        - Tarım ve Orman Müdürü Öcal'dan üretici ziyareti

        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Şarköy ilçesinde ziyarette bulundu.

        Kocaali Mahallesi'nde hayvancılık işletmesini ziyaret eden Öcal, işletme ve mevcut hayvan varlığı ile ilgili bilgiler aldı.

        Bakanlığın hayvancılık desteklemeleri, kırsal kalkınma hibe programları, üretim politikaları konularını anlatan Öcal, bakanlığının sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla hastalıktan ari işletme sertifikası almış işletmelerin desteklendiğini belirtti.

        Öcal, işletmeye bereketli kazanç diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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