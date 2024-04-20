Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk ve Öztürk bir süre sohbet etti.

Soytürk, Öztürk'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek başarı diledi.

- Tarım ve Orman Müdürü Öcal'dan üretici ziyareti

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Şarköy ilçesinde ziyarette bulundu.

Kocaali Mahallesi'nde hayvancılık işletmesini ziyaret eden Öcal, işletme ve mevcut hayvan varlığı ile ilgili bilgiler aldı.