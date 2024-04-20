Tekirdağ'da asayiş
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği L.K'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
- Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Çorlu ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri İ.P'yi Hıdırağa Mahallesi'nde durdurdu.
Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çorlu ilçesinde bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri S.L'yi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.
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