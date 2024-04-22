Son haftalarda sporcuların performanslarıyla güzel bir çıkış yakaladıklarını ifade eden Gümüş, şampiyon olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Çorluspor 1947 deplasmanda Babaeskispor'u ile 5-1 mağlup etti.

Yılmaz, seçimin ardından yaptığı konuşmada, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.