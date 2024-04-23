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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, koltuğunu temsili olarak Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Feyza Adaçalı'ya devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 15:23 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:23
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, koltuğunu temsili olarak Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Feyza Adaçalı'ya devretti.

        Adaçalı, makamını kendisine devreden Kaymakam Helvacı'ya teşekkür etti.

        Helvacı, konuşmasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        23 Nisan'ın çocuklara en büyük armağan olduğunu dile getiren Helvacı, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyor, sevgi dolu yürekleri ve gülen yüzleriyle bugüne anlam katan tüm dünya çocuklarının ve aziz milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum." diye konuştu.

        Ziyarette, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Salih Erden de hazır bulundu.

        - "Trafik Dedektifleri" Projesi

        Tekirdağ'da polis ekipleri "Trafik Dedektifleri" Projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulunu ziyaret etti.

        Öğrencilere trafik kuralları konusunda bilgi verildi.

        Eğitimin ardından öğrencilere boyama kitabı ile "Trafik Dedektifi Kimlik Kartı" dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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