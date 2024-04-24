Tekirdağ'da bir evde 1 kilo 60 gram eroin, 1568 uyuşturucu hap ele geçilirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir evde 1 kilo 60 gram eroin ve 1568 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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