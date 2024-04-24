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        Tekirdağ'da bir evde 1 kilo 60 gram eroin, 1568 uyuşturucu hap ele geçilirdi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir evde 1 kilo 60 gram eroin ve 1568 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 10:18 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:18
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        Tekirdağ'da bir evde 1 kilo 60 gram eroin, 1568 uyuşturucu hap ele geçilirdi
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir evde 1 kilo 60 gram eroin ve 1568 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satanlara yönelik Hıdırağa Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

        Adresteki aramada 1 kilo 60 gram eroin, 1568 uyuşturucu hap, ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 400 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli ev sahibinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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