Tekirdağ'ın gururu 57'nci Alay

MESUT KARADUMAN - Büyük Önder Mustafa Kemal'in övgüyle bahsettiği, Çanakkale'nin "geçilmez" olduğunu dünyaya kanıtlayan, düşmana karşı çelik set olan 57'nci Alay, kurulduğu Tekirdağ'da da gururla anılıyor.

Muratlı ilçesi yakınlarında Yerçeşme'de 1 Şubat 1915'te kurulan 57'nci Alay, 19'uncu Fırka'ya (tümen) bağlandı. Üç hafta sonra sancağı verilen askeri birlik, Çanakkale'ye hareket etti.

Bigalı köyünde konuşlanan 57'nci Alay, 24 Nisan 1915'e kadar Yarbay Mustafa Kemal ve Binbaşı Hüseyin Avni tarafından eğitime tabi tutuldu.

Düşman birlikleri, 25 Nisan 1915 sabahında Arıburnu bölgesinden harekete geçti. 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, 25 Nisan sabahında Arıburnu bölgesinden duyulan top sesleri üzerine bölgeye bir tabur sevkinin gündeme gelmesiyle tümene bağlı 57. Alay'ı, bir top bataryası ve süvari birliğiyle bölgeye gönderdi. Diğer destek birliklerle düşmanın tam teşekküllü 8 taburuna karşı koyan 57. Alay, kahramanlıklarıyla ve vatanı için bile bile ölüme gitmeleriyle adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Tarih yazan kahraman askerler, Tekirdağ'da dikilen anıtla, okullara verilen isimlerle ve her yıl kentten Çanakkale'ye düzenlenen saygı yürüyüşleriyle gururla anılıyor.

- "'Anzak Çıkarması'nı durdurmak amacıyla kuruldu" Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sezai Öztaş, AA muhabirine, Tekirdağ'da kurulan 57'nci Alay'ın Çanakkale Savaşları'nda gösterdiği kahramanlıkla destanlaştığını ve dünya tarihine geçtiğini dile getirdi. 57'nci Alay'ın Çanakkale Kara Savaşları'nın başlangıcı sayılan "Anzak Çıkarması"nı durdurmak amacıyla kurulduğunu ve askeri birliğin cephede pek çok başarılı muharebe yürüttüğünü belirten Öztaş, "Tekirdağ, 57. Piyade Alayı'nın kurulduğu ve Çanakkale Cephesi'ne sevk edildiği yer olması dolayısıyla Çanakkale Muharebeleri tarihi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Çanakkale Cephesi'nin önemli ikmal noktalarından Tekirdağ, Arıburnu muharebelerinde büyük kahramanlıklar göstererek adını tarihe yazdıran 57. Alay'ın yeniden doğduğu yerdir." dedi.

Öztaş, 57. Alay'ın hayatta kalan askerlerinin Çanakkale Cephesi'nden sonra Galiçya ve Filistin Cephesi'nde, İstiklal Harbi'nde de görev aldığını ifade etti. Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da 57. Alay'ın adını altın harflerle tarihe yazdırdığını söyledi. Tekirdağ'da 57. Alay'ın isminin yaşatılmaya devam ettiğini dile getiren Hacıoğlu, "Çanakkale Savaşları Tekirdağ'dan başlar. Mustafa Kemal Atatürk tarafından 57. Alay'ın Tekirdağ'da kuruluyor olması önemlidir." dedi.