Tekirdağ'da bir depoda 72 bin litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'da 72 bin litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da 72 bin litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Şarköy ilçesinde bir işletmeye operasyon düzenledi.
Aramada, işletmenin deposunda 72 bin litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan D.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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