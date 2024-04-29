Tekirdağ'da DSİ yatırımları devam ediyor

DSİ Genel Müdürlüğünce Tekirdağ'da 2 barajın yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

DSİ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Tekirdağ'da 21 yılda 86 tesis ile 7 milyar 389 milyon 194 bin 839 lira yatırım yapıldığını belirtti.

Tekirdağ'da yapılan çalışmalarla 37 milyon metreküp su depolama hacmine ulaşıldığını aktaran Balta, şunları kaydetti:

"​​​​​​​​​​​​​​Tekirdağ'ın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 2 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 19 Milyon 810 metreküp su depolanmasını hedefliyoruz. Tekirdağ'da 21 yılda 3 baraj, 4 gölet ve 2 yeraltı depolaması inşa ettik. Türkiye Yüzyılı idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.