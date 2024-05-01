Tekirdağ'da kanola ve buğday tarlaları sürücülere renkli rota sunuyor

Tekirdağ'da kanolaların çiçek açması ve buğdayların yeşermesiyle renklenen tarlalar, rotası Tekirdağ olan sürücüler ve yolcular için güzel görüntüler oluşturuyor.

Tekirdağ-İstanbul ve Tekirdağ-Çorlu yolu arasındaki tarlalarda çiçek açan kanolalar, güzel manzara sunuyor.

Gün boyunca yoldan geçenler kanola ve buğday tarlalarının oluşturduğu güzelliğin tadını çıkarırken, bazı sürücüler de durup tarlaları fotoğraflıyor.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, kanola tarlalarının yolculuk yapanlara renkli manzara sunduğunu söyledi.